Премьер Британии Стармер отреагировал на поражение сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал поражение сборной Англии от команды Аргентины (1:2) в полуфинале ЧМ-2026.

«Очень обидно. Этот вечер не принёс результата, на который мы все надеялись, но сборная Англии выложилась полностью. Энтузиазм и энергия, с которыми футболисты защищали цвета страны, заставили нас всех гордиться ими», – написал Стармер в соцсети.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Сборная Англии сыграет в матче за третье место с командой Франции в ночь с 18 на 19 июля, начало — в 00:00 мск.

В финале ЧМ‑2026 встретятся команды Аргентины и Испании.