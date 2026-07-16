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Защитник Англии обратился к Месси после полуфинала ЧМ-2026

Защитник Англии обратился к Месси после полуфинала ЧМ-2026
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Защитник сборной Англии Марк Гехи после полуфинального матча чемпионата мира — 2026 обратился к форварду сборной Аргентины Лионелю Месси. Британец проходил мимо легендарного форварда, который в тот момент общался с журналистами. Гехи обратился к Месси, сказав ему: «Удачи в финале». Лионель ответил Марку: «Спасибо! Ещё увидимся».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Напомним, Аргентина обыграла Англию со счётом 2:1 и вышла в финал мирового первенства, где сыграет с командой Испании.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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