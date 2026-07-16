Защитник Англии обратился к Месси после полуфинала ЧМ-2026

Защитник сборной Англии Марк Гехи после полуфинального матча чемпионата мира — 2026 обратился к форварду сборной Аргентины Лионелю Месси. Британец проходил мимо легендарного форварда, который в тот момент общался с журналистами. Гехи обратился к Месси, сказав ему: «Удачи в финале». Лионель ответил Марку: «Спасибо! Ещё увидимся».

Напомним, Аргентина обыграла Англию со счётом 2:1 и вышла в финал мирового первенства, где сыграет с командой Испании.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).