Стало известно будущее Тухеля в сборной Англии, Даку может уйти в ЦСКА. Главное к утру
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель принял решение о своём будущем после поражения команды в полуфинале ЧМ от сборной Аргентины, ЦСКА пытается подписать форварда Мирлинда Даку из «Рубина» в летнее трансферное окно, определились участники финала ЧМ по футболу — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Тухель принял решение о своём будущем после поражения сборной Англии в полуфинале ЧМ.
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