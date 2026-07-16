Стало известно будущее Тухеля в сборной Англии, Даку может уйти в ЦСКА. Главное к утру

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель принял решение о своём будущем после поражения команды в полуфинале ЧМ от сборной Аргентины, ЦСКА пытается подписать форварда Мирлинда Даку из «Рубина» в летнее трансферное окно, определились участники финала ЧМ по футболу — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».