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16 июля главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, трансферы, Лига чемпионов

Стало известно будущее Тухеля в сборной Англии, Даку может уйти в ЦСКА. Главное к утру
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель принял решение о своём будущем после поражения команды в полуфинале ЧМ от сборной Аргентины, ЦСКА пытается подписать форварда Мирлинда Даку из «Рубина» в летнее трансферное окно, определились участники финала ЧМ по футболу — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Тухель принял решение о своём будущем после поражения сборной Англии в полуфинале ЧМ.
  2. ЦСКА пытается подписать Мирлинда Даку из «Рубина» в летнее трансферное окно — Гурцкая.
  3. Сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией в матче 1/2 финала ЧМ-2026.
  4. Определились участники финала ЧМ по футболу — 2026.
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