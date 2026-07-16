Daily Mail сообщил подробности по будущему Тухеля в сборной Англии после полуфинала ЧМ

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сохранит пост главного тренера в национальной команде, несмотря на поражение в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года от Аргентины (1:2). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство Футбольной ассоциации Англии сохраняет к нему доверие, вне зависимости от наград на текущем мировом первенстве.

Тухелю 52 года. Он возглавил сборную Англии в 2025 году. Действующий контракт немецкого специалиста с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до завершения Евро-2028, который пройдёт в Великобритании и Ирландии.

В матче за бронзу ЧМ-2026 Англия сыграет 19 июля с Францией. Титул оспорят Испания и Аргентина.