«Спаси нас, фанатов Роналду!» IShowSpeed умоляет Ямаля победить Месси в финале ЧМ-2026

Популярный стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший (IShowSpeed) записал обращение лично к вингеру сборной Испании Ламину Ямалю перед финалом чемпионата мира 2026 года, где «Фурия Роха» сыграет со сборной Аргентины.

«Ямаль, брат, на твоих плечах большой груз. Это обращение для тебя! Соберись! Пожалуйста, пожалуйста! Ламин! Пожалуйста! Соберись, брат! Не играйся, просто иди и добейся успеха! Пожалуйста, обыграйте Аргентину… Пожалуйста, Ламин! Пожалуйста, Ламин! Спаси меня! Спаси меня от катастрофы, Ламин! Я не выдержу этого ещё один год… Если Месси выиграет чемпионат мира, у меня как фаната Роналду не останется ничего, что я мог бы сказать. Так что, Ламин Ямаль, спаси нас, фанатов Роналду!» — сказал IShowSpeed.

Матч Аргентины и Испании пройдёт 19 июля. Начало запланировано на 22:00 мск.