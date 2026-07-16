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«Спаси нас, фанатов Роналду!» IShowSpeed умоляет Ямаля победить Месси в финале ЧМ-2026

«Спаси нас, фанатов Роналду!» IShowSpeed умоляет Ямаля победить Месси в финале ЧМ-2026
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Популярный стример Даррен Джейсон Уоткинс-младший (IShowSpeed) записал обращение лично к вингеру сборной Испании Ламину Ямалю перед финалом чемпионата мира 2026 года, где «Фурия Роха» сыграет со сборной Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ямаль, брат, на твоих плечах большой груз. Это обращение для тебя! Соберись! Пожалуйста, пожалуйста! Ламин! Пожалуйста! Соберись, брат! Не играйся, просто иди и добейся успеха! Пожалуйста, обыграйте Аргентину… Пожалуйста, Ламин! Пожалуйста, Ламин! Спаси меня! Спаси меня от катастрофы, Ламин! Я не выдержу этого ещё один год… Если Месси выиграет чемпионат мира, у меня как фаната Роналду не останется ничего, что я мог бы сказать. Так что, Ламин Ямаль, спаси нас, фанатов Роналду!» — сказал IShowSpeed.

Матч Аргентины и Испании пройдёт 19 июля. Начало запланировано на 22:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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