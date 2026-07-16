Полиция спасла фаната Аргентины от разъярённой толпы англичан в Лондоне

Полиция Лондона спасла болельщика сборной Аргентины от разъярённой толпы англичан после очного матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Politics UK в соцсети X.

После матча в Лондоне англичане едва не избили фаната Аргентины. Полицейские забрали мужчину в футболке «альбиселесте» в патрульный фургон.

Фото: Politics UK

Фото: Politics UK

Фото: Politics UK

Игра завершилась волевой победой южноамериканской команды со счётом 2:1. К 85-й минуте аргентинцы проигрывали — 0:1, но вырвали победу в концовке.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией, а Англия отправится сражаться за бронзовые медали с Францией. Встречи состоятся 19 июля. Игра Англии и Франции запланирована на 00:00 мск (ночь с 18 на 19 июля), а встреча за титул в 22:00 мск (вечер 19 июля).