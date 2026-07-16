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Вратарь «ПСЖ» Сафонов попал на обложку глянцевого журнала «ЧТИВО»

Вратарь «ПСЖ» Сафонов попал на обложку глянцевого журнала «ЧТИВО»
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Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов стал лицом обложки нового номера глянцевого журнала «ЧТИВО».

Сафонов с журналом со своим изображением на обложке

Сафонов с журналом со своим изображением на обложке

Фото: Скриншот из Youtube-канала «ЧТИВО»

«ЧТИВО» — это авторский проект известного писателя Сергея Минаева. В одноимённом Youtube-канале автор подчеркнул, что Сафонов — двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА.

Сафонов пополнил состав «ПСЖ» летом 2024-го года за € 20 млн евро. Трудовое соглашение голкипера с французской командой рассчитано до конца июня 2029-го года. В минувшем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов, 12 раз сыграв «на ноль». Ранее интернет-портал Transfermarkt оценил обновлённую рыночную стоимость 27-летнего отечественного футболиста в € 30 млн евро.

Помимо Лиги чемпионов, в прошедшем сезоне 2025/2026 «ПСЖ» выиграл Суперкубок УЕФА и стал чемпионом Франции.

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