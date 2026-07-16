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Салиба может не сыграть до 2027 года. Защитнику Франции потребуется операция — L’Equipe

Салиба может не сыграть до 2027 года. Защитнику Франции потребуется операция — L’Equipe
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Центральный защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба получил тяжёлое повреждение в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Испании (0:2) и выбыл до 2027 года. Об этом сообщает издание L’Equipe.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

По информации источника, Салиба выбыл на срок от четырёх месяцев до полугода из-за травмы спины, полученной в матче с Испанией. Отмечается, что французу потребуется операция и длительное восстановление Подчёркивается, что ещё до старта мирового первенства Вильям жаловался на cильные боли, однако продолжал играть.

В сезоне-2025/2026 Салиба сыграл в 50 из 63 возможных матчей за «Арсенал», став ключевым игроком своей команды в победе в английской Премьер-лиге и выходе в финал Лиги чемпионов. На ЧМ Салиба провёл шесть неполных матчей в составе Франции и не отметился результативными действиями.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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