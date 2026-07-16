Салиба может не сыграть до 2027 года. Защитнику Франции потребуется операция — L’Equipe

Центральный защитник «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба получил тяжёлое повреждение в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Испании (0:2) и выбыл до 2027 года. Об этом сообщает издание L’Equipe.

По информации источника, Салиба выбыл на срок от четырёх месяцев до полугода из-за травмы спины, полученной в матче с Испанией. Отмечается, что французу потребуется операция и длительное восстановление Подчёркивается, что ещё до старта мирового первенства Вильям жаловался на cильные боли, однако продолжал играть.

В сезоне-2025/2026 Салиба сыграл в 50 из 63 возможных матчей за «Арсенал», став ключевым игроком своей команды в победе в английской Премьер-лиге и выходе в финал Лиги чемпионов. На ЧМ Салиба провёл шесть неполных матчей в составе Франции и не отметился результативными действиями.