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Месси повторил достижение на ЧМ, покорявшееся лишь пять раз всю историю футбола

Месси повторил достижение на ЧМ, покорявшееся лишь пять раз всю историю футбола
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Сборная Аргентины с капитаном команды Лионелем Месси в составе обыграла Англию в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:1 и вышла в финал турнира, благодаря чему звёздный нападающий повторил редчайшее достижение в истории мировых первенств.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Для Месси это станет третий финал чемпионата мира (2014, 2022, 2026). Как сообщает EFE, Лионель станет шестым игроком в истории, достигшим такого результата. Ранее этого добивались бразильцы Кафу (1994, 1998, 2002), Пеле (1958, 1962, 1970) и Роналдо (1994, 1998, 2002), а также немцы Пьер Литтбарски (1982, 1986, 1990) и Лотар Маттеус (1982, 1986, 1990).

Только Кафу выходил на поле во всех трёх финалах. Месси может повторить это достижение. Отметим, Пеле не участвовал в финале ЧМ-1962 в Чили из‑за травмы, Роналдо не играл в своём первом финале, Литтбарски пропустил финал 1986 года, а Маттеус — финал 1982 года.

Матч за титул между Аргентиной и Испанией пройдёт 19 июля. Начало запланировано на 22:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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