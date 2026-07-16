Гришин: камбэк Аргентины справедлив, они играли лучше Англии

Известный российский экс-футболист Александр Гришин прокомментировал драматичную развязку матча Англии и Аргентины в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года. По ходу матча англичане вели в счёте 1:0. Однако за семь минут в концовке встречи аргентинцы перевернули игру, забив дважды. Итоговый счёт — 2:1 в пользу Аргентины.

«Такое ощущение, что англичане сами себя испугались после забитого гола. Отошли слишком глубоко в оборону, слишком низко сели, дали простор Месси и другим аргентинским ребятам. Камбек аргентинцев справедлив. Сборная Аргентины играла лучше, чем команда Англии, особенно во втором тайме», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.