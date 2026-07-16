Беллингем раскрыл, что сказал Месси во время спора в полуфинале ЧМ с Аргентиной

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал эпизод матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Аргентиной, в котором он спорил с форвардом соперника Лионелем Месси. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу южноамериканской команды.

«С Месси не было никаких проблем. Мы обсуждали рикошет, на самом деле там вообще ничего плохого не было. Я уверен, все будут делать свою работу, а не раздувать из мухи слона. Для меня там не было ничего такого. Для меня было привилегией сыграть против Лео», — приводит слова Беллингема журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Фото: Кадр из трансляции

В решающем титульном матче аргентинцы встретятся со сборной Испании. Игра состоится 19 июля в 22:00 мск. Англия и Франция разыграют бронзовые медали. Их очный матч состоится в ночь с 18 на 19 июля в 00:00 мск.