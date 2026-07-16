Гришин обозначил ошибку Тухеля в полуфинальном матче ЧМ-2026 с Аргентиной

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался по итогам полуфинала ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией. Аргентинцы добыли победу со счётом 2:1. Эксперт констатировал ошибку тренера Англии Томаса Тухеля — ему не стоило менять Энтони Гордона во втором тайме.

«Мне кажется, Томасу Тухелю не стоило менять автора гола Гордона. Этой заменой тренер сборной Англии разрушил контригру собственной команды. После этого аргентинцы надавили так, что их голы были делом времени», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.