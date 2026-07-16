15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин обозначил ошибку Тухеля в полуфинальном матче ЧМ-2026 с Аргентиной

Гришин обозначил ошибку Тухеля в полуфинальном матче ЧМ-2026 с Аргентиной
Комментарии

Российский экс-футболист Александр Гришин высказался по итогам полуфинала ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией. Аргентинцы добыли победу со счётом 2:1. Эксперт констатировал ошибку тренера Англии Томаса Тухеля — ему не стоило менять Энтони Гордона во втором тайме.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, Томасу Тухелю не стоило менять автора гола Гордона. Этой заменой тренер сборной Англии разрушил контригру собственной команды. После этого аргентинцы надавили так, что их голы были делом времени», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!
Аргентина снова сделала ЭТО! Великий камбэк имени Месси против Англии в полуфинале ЧМ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android