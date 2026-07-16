«******, как Парагвай». Генич — об игре Аргентины в полуфинале ЧМ с Англией

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал пост об игре сборной Аргентины в полуфинальном матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Англии. Встреча завершилась со счётом 2:1. В СМИ считают, что игра аргентинцев в данной встрече была достаточно грубой.

«Аргентина ******, как Парагвай», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, ранее игра парагвайцев с Францией в 1/4 финала ЧМ считалась достаточно агрессивной. Игроки южноамериканской сборной изо всех сил пытались вывести Мбаппе из себя: пихали, оскорбляли. После финального свистка южноамериканцы пытались спровоцировать потасовку.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией, а Англия отправится сражаться за бронзовые медали с Францией. Встречи состоятся 19 июля. Игра Англии и Франции запланирована на 00:00 мск (ночь с 18 на 19 июля), а встреча за титул в 22:00 мск (вечер 19 июля).