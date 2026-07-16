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«Снова исполнили мечту». Сборная Аргентины — о выходе команды в финал ЧМ

«Снова исполнили мечту». Сборная Аргентины — о выходе команды в финал ЧМ
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Сборная Аргентины отреагировала на победу команды в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года над сборной Англии и выход в финал турнира. Аргентинцы обыграли англичан со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Мы плакали, страдали, обнимали друг друга… но снова исполнили мечту. Мы в финале рука об руку с этой прекрасной командой!» — говорится в сообщении в социальной сети Х.

Отметим, что Аргентина является действующим чемпионом мира. В этом году в финале турнира аргентинцы сыграют со сборной Испании. Встреча состоится в воскресенье, 19 июля, и начнётся в 22:00 мск. Команды будут играть на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

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