Джуду Беллингему грозит дисквалификация за удар Барко по голове после полуфинала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем может получить ретроспективную дисквалификацию за неспортивное поведение в полуфинальном матче чемпионата мира — 2026 с Аргентиной (1:2), сообщает talkSPORT.

По окончании встречи Беллингем подошёл сзади к Валентину Барко, который отмечал победу с партнёрами, и ударил его ладонью по затылку. В ответ Барко толкнул английского футболиста в грудь. Этот инцидент произошёл в неигровом эпизоде и остался незамеченным со стороны главного арбитра встречи, однако попал в объективы телекамер. Теперь данный эпизод может быть рассмотрен дисциплинарным комитетом ФИФА.

Фото: AS

Фото: AS

Фото: AS

Согласно Дисциплинарному кодексу ФИФА, комитет имеет право выносить наказания на основании видеоповторов, если официальные лица матча (включая арбитров на VAR) пропустили нарушение. Поступок Беллингема подпадает под статью «Насильственные действия». Минимальное наказание по этому пункту предусматривает дисквалификацию на три матча и денежный штраф. Если обвинения подтвердятся, полузащитник пропустит не только предстоящую игру за третье место, но и первые официальные матчи сборной в следующем международном цикле.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля.