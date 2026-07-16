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Джуду Беллингему грозит дисквалификация за удар Барко по голове после полуфинала ЧМ-2026

Джуду Беллингему грозит дисквалификация за удар Барко по голове после полуфинала ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем может получить ретроспективную дисквалификацию за неспортивное поведение в полуфинальном матче чемпионата мира — 2026 с Аргентиной (1:2), сообщает talkSPORT.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

По окончании встречи Беллингем подошёл сзади к Валентину Барко, который отмечал победу с партнёрами, и ударил его ладонью по затылку. В ответ Барко толкнул английского футболиста в грудь. Этот инцидент произошёл в неигровом эпизоде и остался незамеченным со стороны главного арбитра встречи, однако попал в объективы телекамер. Теперь данный эпизод может быть рассмотрен дисциплинарным комитетом ФИФА.

Фото: AS

Фото: AS

Фото: AS

Согласно Дисциплинарному кодексу ФИФА, комитет имеет право выносить наказания на основании видеоповторов, если официальные лица матча (включая арбитров на VAR) пропустили нарушение. Поступок Беллингема подпадает под статью «Насильственные действия». Минимальное наказание по этому пункту предусматривает дисквалификацию на три матча и денежный штраф. Если обвинения подтвердятся, полузащитник пропустит не только предстоящую игру за третье место, но и первые официальные матчи сборной в следующем международном цикле.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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