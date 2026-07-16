Лига Европы, первый квалификационный раунд: расписание матчей на 16 июля

Сегодня, 16 июля, продолжится первый квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоится шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.

Лига Европы, первый квалификационный раунд, 16 июля (время московское):

20:30. «Университатя» – «Динамо» Киев;

20:30. «Дерри Сити» – ЦСКА София;

21:00. «Алюминий» – «Шериф»;

21:15. «Ференцварош» – «Войводина»;

21:30. «Жилина» – «Хайдук»;

23:00. «Вестри» – «Карабах».

Действующим победителем Лиги Европы является бирмингемская «Астон Вилла». В финале прошлого сезона английская команда обыграла немецкий «Фрайбург» со счётом 3:0.