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«Ты навсегда стал легендой клуба». «Галатасарай» объявил об уходе Икарди

«Ты навсегда стал легендой клуба». «Галатасарай» объявил об уходе Икарди
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Футбольный клуб «Галатасарай» объявил об уходе нападающего Мауро Икарди из команды. Форвард был капитаном турецкой команды в сезоне-2025/2026.

«Дорогой Мауро, сегодня мы говорим не о разлуке, а о наследии. То, что ты больше не носишь форму «Галатасарая», не изменит твоего места в наших сердцах. Потому что ты восседал на троне в сердцах каждого жителя Галатасарая все эти годы.

Не говоря уже о забитых голах, рекордах, которые ты установил, и трофеях, которые ты поднял над головой, ты испытывал страсть к «Галатасараю» и подарил его миллионам. Ты больше не просто тот, кто вписал своё имя золотыми буквами в историю клуба, ты навсегда стал одной из незабвенных легенд «Галатасарая».

Дорогой капитан, сделавший целое поколение болельщиками «Галатасарая», сегодня дети гордятся тем, что являются фанатами нашей команды, и твоя большая заслуга.

Все болельщики «Галатасарая» знают, такая любовь незабываема", — говорится в сообщении клуба в социальной сети Х.

Контракт 33‑летнего аргентинца с турецким клубом истек 1 июля. Икарди стал свободным агентом. Он выступал за «Галатасарай» с 2023 года и стал четырёхкратным чемпионом Турции, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 134 матчах за клуб Икарди забил 77 голов и отдал 25 передач.

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