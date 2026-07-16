Лионель Месси: Испания — огромная сборная с великими игроками

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от предстоящего финального матча чемпионата мира — 2026, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией.

«Испания — огромная сборная с великими игроками. Эту команду я отлично знаю. Я слежу за этими футболистами, знаю их возможности. Сразу несколько человек представляют «Барселону» — клуб, который я очень люблю и за которым продолжаю следить. Для меня это будет особенный матч», — приводит слова Месси издание Mundo Deportivo.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).