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Лионель Месси: Испания — огромная сборная с великими игроками

Лионель Месси: Испания — огромная сборная с великими игроками
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от предстоящего финального матча чемпионата мира — 2026, в котором сборная Аргентины встретится с Испанией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испания — огромная сборная с великими игроками. Эту команду я отлично знаю. Я слежу за этими футболистами, знаю их возможности. Сразу несколько человек представляют «Барселону» — клуб, который я очень люблю и за которым продолжаю следить. Для меня это будет особенный матч», — приводит слова Месси издание Mundo Deportivo.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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