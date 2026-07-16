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«Этого хотел аргентинский народ». Месси — о победе над Англией в полуфинале ЧМ-2026

«Этого хотел аргентинский народ». Месси — о победе над Англией в полуфинале ЧМ-2026
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что победы над Англией в полуфинале чемпионата мира — 2026 хотел аргентинский народ. В финале турнира южноамериканская команда сыграет с Испанией. Матч пройдёт 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«В этом полуфинале сборная Аргентины не просто одержала ещё одну важную победу. Это победа, которой хотел аргентинский народ, и которая вывела нас в финал чемпионата мира. Когда мы вышли и услышали национальный гимн, мы испытали особые ощущения, и это почувствовала вся команда. Это безумие, что мы сыграем два финала чемпионата мира подряд. У нас потрясающая команда.

Я, честно говоря, до начала чемпионата мира был уверен, что мы будем в четвёрке лучших, что мы будем бороться за титул. Меня это не удивляет, потому что я знаю, на что мы способны. У нас были проблемы, но когда наша команда собирается вместе и объединяется, она выбирается из любой сложной ситуации. Мы друг друга заряжаем и поддерживаем», – приводит слова Месси TyC Sports.

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