«Этого хотел аргентинский народ». Месси — о победе над Англией в полуфинале ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что победы над Англией в полуфинале чемпионата мира — 2026 хотел аргентинский народ. В финале турнира южноамериканская команда сыграет с Испанией. Матч пройдёт 19 июля.

«В этом полуфинале сборная Аргентины не просто одержала ещё одну важную победу. Это победа, которой хотел аргентинский народ, и которая вывела нас в финал чемпионата мира. Когда мы вышли и услышали национальный гимн, мы испытали особые ощущения, и это почувствовала вся команда. Это безумие, что мы сыграем два финала чемпионата мира подряд. У нас потрясающая команда.

Я, честно говоря, до начала чемпионата мира был уверен, что мы будем в четвёрке лучших, что мы будем бороться за титул. Меня это не удивляет, потому что я знаю, на что мы способны. У нас были проблемы, но когда наша команда собирается вместе и объединяется, она выбирается из любой сложной ситуации. Мы друг друга заряжаем и поддерживаем», – приводит слова Месси TyC Sports.