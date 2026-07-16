«Лучшее ещё впереди». Хакими высказался о выступлении Марокко на ЧМ-2026

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал выступление команды на чемпионате мира 2026 года. Марокканцы прекратили участие в турнире, проиграв сборной Франции в 1/4 финала со счётом 0:2.

«Великие нации определяются не поражениями, а тем, что они создают. Марокко продолжает творить свою историю. И лучшее ещё впереди», — написал Хакими на своей странице в социальной сети Х.

По итогам группового этапа сборная Марокко заняла второе место в турнирной таблице группы С, набрав семь очков. В 1/8 финала марокканцы обыграли сборную Канады (3:0). На чемпионате мира 2022 года в Катаре команда Марокко дошла до стадии полуфинала, где проиграла Франции (0:2), а в матче за третье место потерпела поражение от Хорватии (1:2).