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«Лучшее ещё впереди». Хакими высказался о выступлении Марокко на ЧМ-2026

«Лучшее ещё впереди». Хакими высказался о выступлении Марокко на ЧМ-2026
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Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал выступление команды на чемпионате мира 2026 года. Марокканцы прекратили участие в турнире, проиграв сборной Франции в 1/4 финала со счётом 0:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    

«Великие нации определяются не поражениями, а тем, что они создают. Марокко продолжает творить свою историю. И лучшее ещё впереди», — написал Хакими на своей странице в социальной сети Х.

По итогам группового этапа сборная Марокко заняла второе место в турнирной таблице группы С, набрав семь очков. В 1/8 финала марокканцы обыграли сборную Канады (3:0). На чемпионате мира 2022 года в Катаре команда Марокко дошла до стадии полуфинала, где проиграла Франции (0:2), а в матче за третье место потерпела поражение от Хорватии (1:2).

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