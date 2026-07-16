Главное с ЧМ-2026 на 16 июля: выход Аргентины в финал, штраф от ФИФА, прогноз Губерниева

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Аргентина драматично пробилась в финал ЧМ, ФИФА может оштрафовать аргентинцев из-за болельщиков, а Дмитрий Губерниев сделал прогноз на финал мундиаля.

Главное с ЧМ-2026 на 16 июля:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием оставшихся матчей ЧМ-2026 – тут.