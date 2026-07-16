Главное с ЧМ-2026 на 16 июля: выход Аргентины в финал, штраф от ФИФА, прогноз Губерниева
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Аргентина драматично пробилась в финал ЧМ, ФИФА может оштрафовать аргентинцев из-за болельщиков, а Дмитрий Губерниев сделал прогноз на финал мундиаля.
Главное с ЧМ-2026 на 16 июля:
- Аргентина вышла в финал ЧМ, драматично обыграв Англию.
- Месси опередил Мбаппе в гонке бомбардиров ЧМ-2026 благодаря двум ассистам с Англией.
- Polymarket в процентах оценил шансы Испании и Аргентины на победу в финале ЧМ-2026.
- Тухель прокомментировал поражение Англии в полуфинале ЧМ.
- Появилось видео победной раздевалки Аргентины после матча 1/2 финала ЧМ-2026 с Англией.
- ФИФА может оштрафовать сборную Аргентины из-за провокационного политического баннера.
- Беллингем ударил Барко сзади по голове после полуфинала ЧМ Аргентина — Англия.
- Губерниев заявил, что Испания «разденет» Аргентину в финале ЧМ-2026
- Тухель назвал ответственного за поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.
- Матвей Сафонов высказался о введении паузы на «водопой» на чемпионате мира — 2026.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться здесь, а с расписанием оставшихся матчей ЧМ-2026 – тут.
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