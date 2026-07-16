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«Надеюсь, после завершения карьеры я не буду таким глупым». Ромеро ответил Гари Невиллу

«Надеюсь, после завершения карьеры я не буду таким глупым». Ромеро ответил Гари Невиллу
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Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро ответил бывшему защитнику сборной Англии и эксперту Гари Невиллу. В полуфинале чемпионата мира — 2026 сборная Аргентины обыграла Англию со счётом 2:1 и вышла в финал турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Перед полуфинальным матчем ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией, Гари Невилл жёстко прошелся по центру обороны «альбиселесте», назвав дуэт защитников «лучшей-худшей связкой в мире», которая «стабильно привозит по голу за матч».

«Единственное, на что я надеюсь, — это что после завершения карьеры я не буду таким глупым и мне не придёт в голову критиковать футболистов или кого-либо еще. В конце концов, каждый выходит на поле, чтобы сделать все возможное для своего клуба или сборной, а игра уже может сложиться как хорошо, так и плохо», — приводит слова Ромеро TyC Sports.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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