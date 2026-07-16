«Надеюсь, после завершения карьеры я не буду таким глупым». Ромеро ответил Гари Невиллу

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро ответил бывшему защитнику сборной Англии и эксперту Гари Невиллу. В полуфинале чемпионата мира — 2026 сборная Аргентины обыграла Англию со счётом 2:1 и вышла в финал турнира.

Перед полуфинальным матчем ЧМ-2026 между Аргентиной и Англией, Гари Невилл жёстко прошелся по центру обороны «альбиселесте», назвав дуэт защитников «лучшей-худшей связкой в мире», которая «стабильно привозит по голу за матч».

«Единственное, на что я надеюсь, — это что после завершения карьеры я не буду таким глупым и мне не придёт в голову критиковать футболистов или кого-либо еще. В конце концов, каждый выходит на поле, чтобы сделать все возможное для своего клуба или сборной, а игра уже может сложиться как хорошо, так и плохо», — приводит слова Ромеро TyC Sports.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля.