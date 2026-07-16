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Месси установил второй по продолжительности рекорд по результативности за всю карьеру

Месси установил второй по продолжительности рекорд по результативности за всю карьеру
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Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси забил или отдал голевую передачу в 13 матчах подряд за клуб и национальную команду. Об этом сообщает OptaJoe в социальной сети Х. Форвард отметился двумя ассистами в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Англией (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

В свои 39 лет он установил второй по продолжительности рекорд за всю карьеру после серии из 14 матчей в 2011 году.

Всего на ЧМ на счету Месси 12 результативных передач и 21 гол. Аргентинец является лучшим бомбардиром чемпионатов мира.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией, а Англия отправится сражаться за бронзовые медали с Францией.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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