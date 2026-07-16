«Мы знали, что играем и за них тоже». Паредес — о баннере в честь Мальвинских островов

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес прокомментировал появление баннера, посвященного Мальвинским (Фолклендским) островам, который футболисты растянули на поле после победы над Англией, в полуфинале чемпионата мира — 2026.

«Это печальная часть нашей истории, она причиняет боль. Но мы знали, что сегодня играли и за них тоже», — приводит слова Паредеса Матиас Пелличчони в социальной сети X.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля, в воскресенье, в 22:00 мск, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).