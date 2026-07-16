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Харт: Англия позволила Месси диктовать игру. Исход был неизбежен

Харт: Англия позволила Месси диктовать игру. Исход был неизбежен
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Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт раскритиковал действия команды в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Аргентины (1:2). По мнению эксперта, в концовке англичане отошли назад и отдали инициативу, чем блестяще воспользовался Лионель Месси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Ребята вернулись к тактике, которую использовали против Мексики и Норвегии, — просто сели в глухую оборону. Это позволило Лионелю Месси, настоящему кукловоду, полностью проявить себя и вести игру последние 15 минут. Аргентина постоянно терзала нас справа, колеблясь между ударами и подачами. В итоге после первого гола и наших замен исход был неизбежен», — цитирует Харта BBC.

Англия открыла счёт в первом тайме, но во втором пропустила дважды и уступила путёвку в финал. Аргентина встретится с Испанией в решающем матче, а англичане сыграют с командой Франции за бронзу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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