Харт: Англия позволила Месси диктовать игру. Исход был неизбежен

Бывший вратарь сборной Англии Джо Харт раскритиковал действия команды в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Аргентины (1:2). По мнению эксперта, в концовке англичане отошли назад и отдали инициативу, чем блестяще воспользовался Лионель Месси.

«Ребята вернулись к тактике, которую использовали против Мексики и Норвегии, — просто сели в глухую оборону. Это позволило Лионелю Месси, настоящему кукловоду, полностью проявить себя и вести игру последние 15 минут. Аргентина постоянно терзала нас справа, колеблясь между ударами и подачами. В итоге после первого гола и наших замен исход был неизбежен», — цитирует Харта BBC.

Англия открыла счёт в первом тайме, но во втором пропустила дважды и уступила путёвку в финал. Аргентина встретится с Испанией в решающем матче, а англичане сыграют с командой Франции за бронзу.