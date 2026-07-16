Швайнштайгер прокомментировал поражение Англии в полуфинале ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер поделился мыслями об исходе полуфинального матча чемпионата мира — 2026 между сборными Англии и Аргентины (1:2)

«В первом тайме Англия держала Аргентину под контролем. Но затем силы у них иссякли. Аргентинцы это сразу почувствовали, начали оказывать всё больше давления и перевернули игру.

Переход англичан на схему с пятью защитниками был логичным решением, но вот их пассивность — нет. Кто перестает смело обороняться впереди против Аргентины, того просто раздавят. Ну а что касается Месси? Ещё один финал чемпионата мира — для него это значит всё», — заявил Швайнштайгер в своих социальных сетях.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля, в воскресенье, в 22:00 мск, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.