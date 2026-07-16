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Впервые в истории в финале чемпионата мира сыграю лучшие команды рейтинга ФИФА

Впервые в истории в финале чемпионата мира сыграю лучшие команды рейтинга ФИФА
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Две лучшие команды ФИФА сыграют в финале чемпионата мира по футболу впервые с тех пор, как Международная федерация футбольных ассоциаций начала определять лучшие команды мира при помощи составления специального рейтинга. Впервые рейтинг команд ФИФА появился в 1992 году. В финале чемпионата мира — 2026 сыграют национальные сборные Аргентины и Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что это также первый случай в истории, когда в финале чемпионата мира сыграют действующие победители Евро и Кубка Америки. Испания выиграла чемпионат Европы в 2024-м, Аргентина отпраздновала победу в Кубке Америки в том же году.

Финал ЧМ-2026 пройдёт 19 июля.

Календарь ЧМ-2026
Сетка плей-офф ЧМ-2026
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