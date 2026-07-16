ФИФА наложила запрет на «Ахмат» по регистрации новых футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Ахмату» регистрировать новых футболистов. О причинах такого решения не сообщается. Запрет на грозненцев был наложен 14 июля. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбольных ассоциаций.

В первом туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 грозненский клуб сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдёт на «РЖД Арене» и начнется в 17.00 по мск.

В прошлом сезоне «Ахмат» с 37 очками занял девятое в турнирной таблице чемпионата России. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар». Тройку лидеров замкнул «Локомотив».