«Краснодар» презентовал игровую форму на сезон-2026/2027

Футбольный клуб «Краснодар» официально презентовал игровую форму на сезон-2026/2027. Домашний комплект выполнен в традиционных зелёно-чёрных цветах, однако эмблема теперь выполнена в виде коричневой нашивки. Гостевой комплект формы — бело-зелёный с вертикальной полоской.

Фото: ФК Краснодар

Отметим, что новая форма уже поступила в продажу в официальном магазине «Краснодара». Футболка стоит 6990 рублей, шорты — 4490 рублей.

По результатам прошедшего клубного сезона «Краснодар» набрал 66 очков и занял второе место в турнирной таблице МИР Российской Премьер-Лиги. В Фонбет Кубке России команда дошла до стадии Суперфинала, где уступила «Спартаку».