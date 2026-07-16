Марк Касадо отказался от перехода в «Манчестер Сити» и «Челси» — Экрем Конур

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо принял решение отклонить предложения английских клубов ради получения регулярной игровой практики, сообщает Экрем Конур в социальной сети X.

Руководство «Барселоны» рассчитывает получить за игрока более € 30 млн. За ситуацией вокруг хавбека также активно интересуются другие клубы английской Премьер-лиги «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Эвертон», «Фулхэм» и «Брайтон».

В минувшем сезоне-2025/2026 Марк Касадо принял участие в 34 матчах во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.