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The Telegraph опубликовало статью о 31 грязном трюке сборной Аргентины в игре с Англией

The Telegraph опубликовало статью о 31 грязном трюке сборной Аргентины в игре с Англией
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Издание The Telegraph опубликовало статью, в которой перечислен 31 грязный трюк, применённый сборной Аргентины в матче полуфинала чемпионата мира 2026 с Англией (1:2).

Согласно статье, в первые 11 минут встречи аргентинцы сыграли грубо пять раз. Далее авторами издания было зафиксировано ещё 13 грязных приёмов со стороны аргентинской команды в течение первого тайма, включая компенсированное время.

Отдельно упоминается разговор капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с арбитром матча Исмаилом Эльфатом в перерыве.

Во втором тайме аргентинцы сыграли грубо девять раз с учётом добавленных минут к основному времени игры. Также отдельно упоминается стычка между игроками команд после финального свистка и провокационный политический баннер аргентинских болельщиков, с которым футболисты праздновали свою победу.

Чаще всего среди грубых игроков сборной Аргентины фигурирует имя нападающего Джулиано Симеоне (шесть раз). Неоднократно упоминаются нарушения со стороны полузащитника Леандро Паредеса (четырежды), а также Алексиса Мак Аллистера и Энцо Фернандеса (по три раза).

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