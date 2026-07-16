Лионель Месси эмоционально поблагодарил болельщиков за поддержку на ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поблагодарил болельщиков за поддержку национальной команды на чемпионате мира — 2026. Накануне, 15 июля, южноамериканская команда обыграла сборную Англии (2:1) и пробилась в финал турнира. В решающем матче аргентинцы сыграют с национальной командой Испании.

«Мы отдали все силы, чтобы снова показать отличную игру. Огромное спасибо всем, кто поверил в эту команду. Вперёд, Аргентина, чёрт возьми!» — написал Месси в социальных сетях.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.