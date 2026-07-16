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Уокер: я играл при Саутгейте и не вижу большой разницы с Тухелем

Уокер: я играл при Саутгейте и не вижу большой разницы с Тухелем
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Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года сравнил работу Томаса Тухеля и Гарета Саутгейта. Футболист заявил, что при новом тренере команда добилась того же результата, что и раньше, а предыдущий наставник заслуживает большего признания.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Тухеля пригласили, чтобы он перешагнул черту. Но я как человек, игравший при Саутгейте, не вижу большой разницы. Гарет доходил до полуфинала и двух финалов Евро. Может, теперь люди оценят то, что он сделал, и поймут, как трудно пересечь эту черту. Мы снова были в числе претендентов, но быть претендентом — недостаточно. Нужно быть победителем. Дойти до определённой стадии, сделать то же самое, что и в моё время, и получить тот же результат — это повторение пройденного», — цитирует Уокера The Sun.

При этом Уокер не призывает к немедленной смене тренера. Он напомнил, что контракт Тухеля рассчитан до следующего чемпионата Европы, и выразил надежду, что немецкий специалист сможет выиграть этот турнир.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
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