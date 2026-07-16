Ушёл из жизни экс-футболист «Спартака» и «Ростова» Владислав Дуюн, ему было 49 лет

Ушёл из жизни бывший футболист «Спартака», «Ростова», «Локомотива» и ряда других клубов Владислав Дуюн. О смерти 49-летнего экс-спортсмена сообщила пресс-служба ростовчан, выразив соболезнования семье и близким умершего. Последние годы Дуюн боролся с тяжёлым заболеванием — у него был диагностирован рак.

«Ушёл из жизни Владислав Дуюн. Полузащитник выступал за наш клуб с 1998-го по 2001-й год. Последние годы жизни он боролся с заболеванием. Футбольный клуб «Ростов» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владислава Николаевича», — написала пресс-служба «Ростова» в клубном телеграм-канале.