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Уокер — о заменах Тухеля: Даже люди, не игравшие профессионально, видели, что надвигается

Уокер — о заменах Тухеля: Даже люди, не игравшие профессионально, видели, что надвигается
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Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер раскритиковал решение Томаса Тухеля заменить Энтони Гордона на Эзри Консу в полуфинале чемпионата мира 2026 года против Аргентины (1:2). По его словам, этот ход позволил сопернику перехватить контроль, и поражение стало неизбежным.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Он снял Гордона и выпустил Консу — это означало дать Аргентине полную свободу делать замены, какие они хотят, потому что им больше не нужно было опасаться нашей атакующей мощи. Мы решили сыграть от обороны, вместо того чтобы добавить атакующей силы. Даже люди, которые никогда не били по мячу профессионально, видели, что надвигается. А потом вышел Лаутаро Мартинес — настоящий охотник за голами — и оказался в нужном месте», — цитирует Уокера The Sun.

Англия уступила 1:2 и теперь сыграет с Францией в матче за третье место.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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