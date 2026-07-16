Джейми Каррагер прокомментировал решения Тухеля в полуфинале ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер разобрал тактические решения Томаса Тухеля в матче полуфинала чемпионата мира — 2026 с Аргентиной (1:2).

«Перестановки Тухеля и смена схемы стали главным фактором этого деморализующего поражения. Переход на пять защитников полностью себя не оправдал. Команда мгновенно прижалась к своим воротам и стала играть на удержание.

Из-за перехода на игру с латералями Аргентина смогла делать больше кроссов в штрафную и наращивать давление. В промежутке между тем, как Англия вышла вперед, и ответным голом Аргентины наше владение мячом упало до 12%. Нельзя так рано включать режим «выживания» и надеяться, что вам повезет», — приводит слова Каррагера издание Mirror.