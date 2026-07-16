«Хотим забрать трофей». Игрок «Зенита» Джон Джон — о матче со «Спартаком» за Суперкубок
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Полузащитник петербургского «Зенита» Джон Джон высказался в преддверии матча за Olimpbet Суперкубок России — 2026 с московским «Спартаком». Игра пройдёт 18 июля в Нижнем Новгороде.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Хорошие сборы были, здорово и усиленно поработали, чтобы в кратчайшие сроки набрать максимальную форму. Вступаем в важную для нас неделю с боевым настроем.
Мне доводилось играть в дерби в Бразилии, поэтому я прекрасно представляю, что за этим стоит. За неделю до матча все уже ощущается немного иначе. Конечно, мы хотим проявить свои лучшие качества и забрать трофей», — передаёт слова Джон Джона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
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