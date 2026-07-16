«Хотим забрать трофей». Игрок «Зенита» Джон Джон — о матче со «Спартаком» за Суперкубок

Полузащитник петербургского «Зенита» Джон Джон высказался в преддверии матча за Olimpbet Суперкубок России — 2026 с московским «Спартаком». Игра пройдёт 18 июля в Нижнем Новгороде.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Хорошие сборы были, здорово и усиленно поработали, чтобы в кратчайшие сроки набрать максимальную форму. Вступаем в важную для нас неделю с боевым настроем.

Мне доводилось играть в дерби в Бразилии, поэтому я прекрасно представляю, что за этим стоит. За неделю до матча все уже ощущается немного иначе. Конечно, мы хотим проявить свои лучшие качества и забрать трофей», — передаёт слова Джон Джона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.