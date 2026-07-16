Игрок «Зенита» Джон Джон: с радостью болел бы за сборную России, если бы она играла на ЧМ

Футболист петербургского «Зенита» Джон Джон признался, что болел бы за сборную России, если бы она выступала на чемпионате мира по футболу.

«Я смотрел полуфинал ЧМ-2026, конечно, болел за Англию. Но выиграла команда, которая была сильнее. Жаль, что Бразилия вылетела так рано. Я бы с радостью поболел за сборную России, если бы она выступала на чемпионате мира. В финале поддержу Испанию», — передаёт слова Джон Джона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за политической ситуации в мире.