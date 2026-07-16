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Игрок «Зенита» Джон Джон: с радостью болел бы за сборную России, если бы она играла на ЧМ

Игрок «Зенита» Джон Джон: с радостью болел бы за сборную России, если бы она играла на ЧМ
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Футболист петербургского «Зенита» Джон Джон признался, что болел бы за сборную России, если бы она выступала на чемпионате мира по футболу.

«Я смотрел полуфинал ЧМ-2026, конечно, болел за Англию. Но выиграла команда, которая была сильнее. Жаль, что Бразилия вылетела так рано. Я бы с радостью поболел за сборную России, если бы она выступала на чемпионате мира. В финале поддержу Испанию», — передаёт слова Джон Джона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за политической ситуации в мире.

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