Джон Джон ответил, кого из футболистов на чемпионате мира хотел бы пригласить в «Зенит»

Полузащитник петербургского «Зенита» Джон Джон заявил, что из футболистов, игравших на чемпионате мира 2026 года, хотел бы пригласить в команду нападающего сборной Бразилии Неймара.

«Если бы мог пригласить одного футболиста, игравшего на чемпионате мира, в «Зенит», это был бы Неймар», — передаёт слова Джон Джона корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Неймару 34 года. На данный момент он выступает за «Сантос». В минувшем сезоне форвард провёл 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. На ЧМ-2026 на счету Неймара две игры и один гол с пенальти. Суммарно он сыграл на этом мундиале 37 минут.