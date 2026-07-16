«Мбаппе, Холанд, президент». Русский фанат, который нашёл Возинью, раскрыл следующие планы

Российский болельщик Алексей Петрух, который нашёл в Кабо-Верде голкипера Возинью, рассказал, каких известных персон он планирует искать следующими.

«У нас есть несколько целей. Мы с подписчиками в прямом эфире обсудили. Это Мбаппе. Эрлинг Холанд. И президент. Только не наш, а какой-то другой. Кого-то из них мы вместе с подписчиками будем в онлайн-режиме искать.

Пока эти три цели. Руку пожать, сфотографироваться, взять автограф. Спонтанно, без плана в голове. Всем это нравится, мне тоже. Я же снимаю как есть. Сохраняю трансляции без хэштегов»», — рассказал Петрух корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.