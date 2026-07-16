Житель Копейска рассказал об отношении к россиянам в Кабо-Верде после встречи с Возиньей

Российский болельщик и житель Копейска Алексей Петрух рассказал об отношении к россиянам в Кабо-Верде после встречи с голкипером Возиньей.

«Я отличаюсь от местных, и у меня есть золото на руках. А я ночью гуляю по городу один. На второй день в Прайе был местный праздник, карнавал. Было шествие с барабаном, танцами, песнями. Я взял телефон, включаю эфир и врываюсь в эту толпу. Там такой треш происходил. Меня пыталась напоить пьяная компания, которая с каждой минутой становилось ещё более пьяной. У меня сел телефон. Навигации нет, позвонить – никак. Начинает темнеть. Но я достаю экшен-камеру и продолжаю снимать. Я вообще один и не знаю, как доберусь обратно, мы идём по трущобам.

Подошёл какой-то местный, пьяный и назойливый. Он на меня странно посмотрел и остановил: мол, уходи, бандиты. Если дальше пойдёшь, на тебя нападут. А мне интересно! Я ещё полчаса шёл.

Мне интересно дойти до конца – что там будет? Я не послушал того парня про бандитов. А уже темно, все пьяные, люди падали. Шансы, что меня ограбят, очень повысились. У Саши вот были случаи. Но это не местные, а мигранты приезжие. У них проблемы с деньгами. Они и ограбить могут, и похлеще. А я в толпе иду светленький с телефоном, золотом, камерой. Спойлер: я дошёл до конца. Поймал потом машину местного жителя. Он тоже мог меня в трущобы увезти, всё забрать. Но повезло, я с ним кое-как объяснился. Не помнил название отеля, но помнил кафе рядом.

Днем на улицах подходят, задают вопросы. Кто-то просит дать денег. Люди очень позитивные. Я даже ездил брал автограф у чемпиона мира по рыбалке – ловле голубого марлина. В центре нормально всё, но всё равно надо быть начеку. Подальше от города в переулках лучше не ходить в тёмное время суток. А я все переулки обошёл! Чтоб вы понимали, я шёл в одну сторону 4-4,5 часа. По всему городу.

К русским замечательно относятся. Они сильно удивляются, что ты реально прилетел из России. Прям: “ВАА!” Все: “Руссиа, Руссиа, респект”. Уже здороваюсь с ними по-местному. Чувствую себя своим здесь. Люди позитивные», — рассказал Петрух корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.