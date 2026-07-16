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О’Хара: Тухель слил матч, его решения стоили Англии титула чемпионов мира

О’Хара: Тухель слил матч, его решения стоили Англии титула чемпионов мира
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Бывший игрок «Тоттенхэма» Джейми О’Хара раскритиковал главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Сердце разбито. Мы в полном отчаянии. Англия вылетела с чемпионата мира, проиграв Аргентине. Мы вели 1:0, а потом Томас Тухель принял одно из худших тренерских решений, которые я когда-либо видел. Невероятно, просто невероятно. Старая добрая сборная Англии.

Нельзя 25 минут сидеть сложа руки против Аргентины! Тухель слил матч. Решения Тухеля стоили нам титула чемпионов мира! Мы ведём 1:0. Хороший первый тайм. Мы ведём 1:0. Будь смелее, будь смелее, Томас. Для этого мы тебя и пригласили – именно ради этого момента.

Мы ведём 1:0. Выпусти на поле Маркуса Рашфорда, Букайо Сака. Если они забьют, значит, забьют. По крайней мере, мы бы боролись, а у футболистов была бы гордость за себя. Мы вылетели с чемпионата мира с позором из-за тренера. Именно для этого мы его и пригласили – чтобы он помог нам преодолеть этот барьер!

Старая добрая сборная Англии. Та же ерунда, которую мне приходится смотреть на каждом турнире. Именно тренер снова нас подвел. Я не могу в это поверить. Это позор. Его нужно уволить. Выгнать!» – приводит слова О′Хары talkSPORT.

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