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«Интер» интересуется Джоном Стоунзом — Sky Sport Italia

«Интер» интересуется Джоном Стоунзом — Sky Sport Italia
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Миланский «Интер» изучает условия возможной сделки с 32-летним защитником, Джоном Стоунзом который находится в поиске новой команды после ухода из «Манчестер Сити», сообщает Sky Sport Italia.

«Интер» рассматривает кандидатуру англичанина в качестве усиления центра обороны. За ситуацией вокруг Стоунза, получившего этим летом статус свободного агента, также следит «Ювентус».

В минувшем сезоне-2025/2026 Джон Стоунз принял участие в 18 матчах во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн. Англичанин выступал за «горожан» с 2016 года, успев выиграть за это время шесть титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов.

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