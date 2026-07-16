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Экс-вратарь сборной Англии Робинсон раскритиковал поведение Барко в полуфинале ЧМ-2026

Экс-вратарь сборной Англии Робинсон раскритиковал поведение Барко в полуфинале ЧМ-2026
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Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон подверг критике поведение защитника команды Аргентины Валентина Барко в полуфинальном матче ЧМ-2026 с Англией (2:1). Игрок, который не принимал участие в этой встрече, отпраздновал гол Энцо Фернандеса перед скамейкой запасных английской сборной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«В этом матче не было особо проявления спортивного поведения, но это был, возможно, худший пример спортивного поведения, который мы видели на чемпионате мира», – приводит слова Робинсона Metro со ссылкой на BBC Radio 5 Live.

Отметим, что после завершения игры полузащитник Англии Джуд Беллингем ударил Барко ладонью по голове. Затем завязалась небольшая потасовка между футболистами.

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