Экс-вратарь сборной Англии Робинсон раскритиковал поведение Барко в полуфинале ЧМ-2026

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон подверг критике поведение защитника команды Аргентины Валентина Барко в полуфинальном матче ЧМ-2026 с Англией (2:1). Игрок, который не принимал участие в этой встрече, отпраздновал гол Энцо Фернандеса перед скамейкой запасных английской сборной.

«В этом матче не было особо проявления спортивного поведения, но это был, возможно, худший пример спортивного поведения, который мы видели на чемпионате мира», – приводит слова Робинсона Metro со ссылкой на BBC Radio 5 Live.

Отметим, что после завершения игры полузащитник Англии Джуд Беллингем ударил Барко ладонью по голове. Затем завязалась небольшая потасовка между футболистами.