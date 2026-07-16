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«Спартак» — наш принципиальный соперник». Тренер «Зенита» Оливейра — о матче за Суперкубок

«Спартак» — наш принципиальный соперник». Тренер «Зенита» Оливейра — о матче за Суперкубок
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России с московским «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 18 июля. Начало — в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда в хорошем состоянии, но многое определяется в первом официальном матче. На сборах все старались, все выполнили те работы, которые мы предлагали. Будем надеяться, что в субботу всё получится. Все футболисты прекрасно понимают важность этого матча. Тем более это наш принципиальный соперник — все настраиваются и готовятся. Эта игра в целом не отличается от другой, но за неё дают Кубок. Те футболисты, которые никогда не выигрывали Суперкубок, имеют дополнительную мотивацию.

Мы стараемся сейчас как можно больше разговаривать с новичками о системе и принципах нашей игры. Аугусто всё хорошо понимает, он дисциплинированный бразилец. Фелипе — суперпрофессионал. Он производит очень хорошее впечатление. Нам нравится, как он воспринимает информацию и вписывается в наш тренировочный процесс», — передаёт слова Оливейры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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