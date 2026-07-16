Джордан Пикфорд был готов к серии пенальти
Поделиться
В социальных сетях завирусилась фотография с бутылкой для воды голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда, которую аргентинские футболисты обнаружили после полуфинального матча чемпионата мира — 2026. Сборная Аргентины обыграла Англию со счётом 2:1 и вышла в финал ЧМ-2026.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55' 1:1 Фернандес – 85' 1:2 Мартинес – 90+2'
Фото: Diario AS в социальной сети X
На бутылку была наклеена подробная шпаргалка со списком бьющих сборной Аргентины и указанием углов, в которые они чаще всего исполняют одиннадцатиметровые удары и куда нужно прыгать.
В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля, в воскресенье, в 22:00 мск, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июля 2026
-
12:16
-
12:13
-
12:10
-
12:06
-
12:05
-
11:59
-
11:54
-
11:52
-
11:50
-
11:47
-
11:37
-
11:35
-
11:29
-
11:26
-
11:15
-
11:12
-
11:05
-
11:03
-
11:02
-
11:02
-
10:58
-
10:55
-
10:51
-
10:43
-
10:29
-
10:20
-
10:20
-
10:20
-
10:18
-
10:14
-
10:12
-
10:09
-
10:03
-
10:03
-
10:00