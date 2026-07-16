Джордан Пикфорд был готов к серии пенальти

В социальных сетях завирусилась фотография с бутылкой для воды голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда, которую аргентинские футболисты обнаружили после полуфинального матча чемпионата мира — 2026. Сборная Аргентины обыграла Англию со счётом 2:1 и вышла в финал ЧМ-2026.

Фото: Diario AS в социальной сети X

На бутылку была наклеена подробная шпаргалка со списком бьющих сборной Аргентины и указанием углов, в которые они чаще всего исполняют одиннадцатиметровые удары и куда нужно прыгать.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля, в воскресенье, в 22:00 мск, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.