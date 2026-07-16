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Джордан Пикфорд был готов к серии пенальти

Джордан Пикфорд был готов к серии пенальти
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В социальных сетях завирусилась фотография с бутылкой для воды голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда, которую аргентинские футболисты обнаружили после полуфинального матча чемпионата мира — 2026. Сборная Аргентины обыграла Англию со счётом 2:1 и вышла в финал ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

Фото: Diario AS в социальной сети X

На бутылку была наклеена подробная шпаргалка со списком бьющих сборной Аргентины и указанием углов, в которые они чаще всего исполняют одиннадцатиметровые удары и куда нужно прыгать.

В финале мирового первенства 2026 года встретятся сборные Аргентины и Испании, матч пройдёт 19 июля, в воскресенье, в 22:00 мск, на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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