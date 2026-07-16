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Сёмин назвал главные причины поражения сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Сёмин назвал главные причины поражения сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин назвал главные причины поражения сборной Англии в матче 1/2 финала ЧМ-2026 с Аргентиной. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Англия наделала много ошибок в матче с Аргентиной. Были ошибки с заменами. Поведя в счёте, они очень глубоко сели и ничего не сделали, чтобы противопоставить хотя бы какую-то контригру Аргентине. Тухель выпустил на замену Бёрна, который в основном хорош на навесах. Англия проиграла весь центр поля и последние 20 минут встала. С чем это связано? Может быть, были очень тяжёлые матчи в плей-офф. Может, должны были сыграть новые игроки с замены. Потому что у англичан не было сил в конце матча. А Аргентина, наоборот, сделала великолепные замены.

Вышли игроки, один из которых забил гол. Симеоне поменяли, и у Месси стало больше возможностей уходить во фланги. Он стал это делать и поучаствовал в забитых голах. У Англии много выручал Пикфорд. Но первый гол, который забила Аргентина, — это что такое? Удар не блокируется. 10 человек в своей штрафной площади не заблокировали удар. Всё закономерно. Аргентина за 20 минут выиграла этот матч. А у англичан был тяжёлый чемпионат мира в плане переездов и акклиматизации. Но, по всей видимости, они не полностью реализовали свои возможности. Кейн в конце матча вообще еле двигался. А у англичан было достаточно много замен, чтобы изменить это. Но этого не произошло, и привело к поражению», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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