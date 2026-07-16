Тренер «Зенита» Оливейра рассказал о восстановлении Шилова после травмы

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о восстановлении футболиста сине-бело-голубых Вадима Шилова после травмы. Ранее нападающий «Зенита» выбыл из строя с повреждением крестообразной связки колена. По словам Оливейры, форвард близок к возвращению в строй.

«У нас только Сантос и Энрике не участвуют в матче за Суперкубок. Все остальные в строю. Вадим Шилов уже находится в общей группе. Его восстановление проходит в хорошем темпе. Но нужно ещё немного подождать. У него есть некоторые ограничения, но он может участвовать в наших тренировках», — передаёт слова Оливейры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.