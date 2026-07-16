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Оливейра: если бы была возможность, я бы пригласил Месси в «Зенит»

Оливейра: если бы была возможность, я бы пригласил Месси в «Зенит»
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался по итогам матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Англии и Аргентины. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Аргентина
1:0 Гордон – 55'     1:1 Фернандес – 85'     1:2 Мартинес – 90+2'    

«Конечно, я смотрел вчерашний матч, он был очень интересным. Для Аргентины это был принципиальный матч из-за политических споров. Они отдали все силы и, на мой взгляд, заслуженно победили. После пропущенного мяча они очень хорошо прибавили, душили и создали много моментов. В финале буду болеть за ту команду, которая заслуживает победы. Если бы была возможность, я бы пригласил в «Зенит» Месси», — передаёт слова Оливейры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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