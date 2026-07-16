Оливейра: если бы была возможность, я бы пригласил Месси в «Зенит»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался по итогам матча 1/2 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Англии и Аргентины. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев.

«Конечно, я смотрел вчерашний матч, он был очень интересным. Для Аргентины это был принципиальный матч из-за политических споров. Они отдали все силы и, на мой взгляд, заслуженно победили. После пропущенного мяча они очень хорошо прибавили, душили и создали много моментов. В финале буду болеть за ту команду, которая заслуживает победы. Если бы была возможность, я бы пригласил в «Зенит» Месси», — передаёт слова Оливейры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.