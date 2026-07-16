Уокер: Месси — величайший игрок, когда-либо выходивший на поле

Бывший защитник сборной Англии Кайл Уокер после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года признался, что Лионель Месси остаётся для него величайшим футболистом в истории. Англичанин рассказал, как сборная пыталась сдержать аргентинца, но тот всё равно перевернул игру.

«Месси был тихим в первом тайме. Эллиот Андерсон очень хорошо его опекал. Он вскидывал руки, требовал фолы, когда их, вероятно, не было, и мы действовали ему на нервы. Но этот человек — гений. Кажется, он не хочет мяча, а потом внезапно оживает и создаёт оба гола. Таков уж Месси, и именно поэтому для меня он — величайший игрок, когда-либо выходивший на футбольное поле», — цитирует Уокера The Sun.

Англия сыграет с Францией в матче за третье место. Аргентина вышла в финал где встретится с Испанией.